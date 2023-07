Perde il controllo della moto sul rettilineo e stramazza a terra: centauro di 49 anni lotta tra la vita e la morte

SENIGALLIA - Grave incidente stradale nella notte a Senigallia, lungo la provinciale Corinaldese, in località Cannella. Un uomo è volato dalla sua moto e ora è ricoverato all’ospedale di Torrette in prognosi riservata. Lo schianto è avvenuto attorno all’una. Per cause da accertare, il centauro, un 49enne, ha perso il controllo della moto lungo un rettilineo ed è caduto rovinosamente a terra, senza coinvolgere altri veicoli. Un incidente autonomo, dunque.

Automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Il centauro è stato portato d’urgenza al pronto soccorso di Torrette con un codice di massima gravità.