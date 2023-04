Non accetta la fine della relazione: pedina, offende e importuna l'ex fidanzata. Scatta l'ammonimento

ANCONA - Massima vigilanza: un altro ammonimento per atti persecutori è stato firmato questa mattina dal Questore di Ancona con gli uomini della Divisione Anticrimine che stanno notificando in queste ore, per fermare un uomo, italiano, di circa 45 anni, che non accetta la fine della relazione con la sua fidanzata (36 anni) e da mesi, la importuna, l’offende, si apposta e la segue nei suoi spostamenti.

La donna ha ricostruito nella “ Stanza tutta per sè” dedicata alle donne vittime di violenza di genere, presso la Questura di Ancona, i mesi trascorsi fatti di paura, tensione, l'imoossibilità di avere una vita normale.

Al termine dell’attività istruttoria, condotta dalla Divisione Anticrimine, il Questore ha emesso il provvedimento che intima all’autore delle condotte persecutorie di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva nei confronti della parte lesa. Nello stesso provvedimento è stato anche rciordato all'uomo che l’eventuale violazione del dispositivo, comporta la procedibilità d’ufficio, nei confronti di persone già ammonite.

Da inizio anno ad oggi sono già dieci gli ammonimenti emessi dal Questore Capocasa, su istruttoria della Divisione Anticrimine, volti ad interrompere condotte di minacce, pressioni, appostamenti, violenze, che trovano sempre una “presunta origine” nell’amore.