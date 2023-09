ANCONA - Ubriaco da non reggersi in piedi, ha scatenato il caos al pronto soccorso di Torrette. Non voleva sottoporsi alla visita, così ha cominciato a dare in escandescenze, urlando e spintonando il personale medico. Poi si è dato alla fuga. Si è reso necessario l’arrivo di carabinieri e polizia, vista la situazione incandescente che si era creata all’ospedale regionale.

La ricostruzione



Tuttavia, all’arrivo delle forze dell’ordine il paziente su di giri si era già dileguato. Nel suo stato di agitazione per fortuna non ha colpito nessuno né ha provocato danni particolari. Si tratterebbe di un cinquantenne anconetano che era già stato portato nel pomeriggio a Torrette da un’ambulanza del 118, in preda ai fumi dell’alcol. Ma una volta arrivato al pronto soccorso, ha perso il controllo, si è messo a urlare ed è diventato ingestibile, seminando il panico, al punto che il personale medico ha pensato bene di chiamare il 112. I carabinieri, che procedono, stanno lavorando per ricostruire quanto avvenuto.



Scene di ordinaria follia che sempre più speso si verificano nei pronto soccorso di tutta Italia, incluso quello di Torrette. Qui, proprio per far fronte all’emergenza, la direzione sanitaria ha deciso alcuni mesi fa di allestire un presidio h24 da parte di una guardia giurata. Inoltre, è stato ripristinato il punto di polizia per le ore diurne. Misure che hanno contribuito ad elevare il livello di sicurezza all’interno dell’ospedale regionale, anche se le criticità permangono.