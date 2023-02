​Ancona, suona l'allarme nella notte: sventato assalto allo sportello automatico delle Poste

ANCONA- Solo il pronto intervento della Polizia è riuscito a sventare, la scorsa notte (21 febbraio), un assalto allo sportello automatico delle poste di Candia, ad Ancona.

Le ricerche

Dopo una chiamata arrivata in centrale da parte della telesorveglianza di Poste Italiane, per via dell'allarme suonato, diverse pattuglie si sono messe subito in movimento mettendo in fuga nelle vie limitrofe gli autori (che non sono riusciti a compiere il colpo). In corso le indagini.