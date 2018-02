Task force antineve in azione Sorvegliate le strade e le frazioni

di Martina Marinangeli

ANCONA - La macchina «anti-Burian» è pronta. La task force comunale che dovrà fronteggiare l’allerta neve, estesa dalla Protezione civile regionale fino all’intera giornata di oggi (con probabile prosecuzione anche domani), è già operativa sul territorio per limitare le eventuali emergenze. Ieri, il Centro operativo comunale (Coc) era in fibrillazione per giungere preparato all’appuntamento con il grande gelo che, dalla Siberia, sta soffiando anche sull’Adriatico. Nella giornata di ieri, le temperature hanno oscillato intorno allo zero, mentre oggi si scenderà fino a raggiungere i -5 gradi.Alle 17,30 di ieri, i tecnici erano appena rientrati nella sede del Coc dopo una serie di sopralluoghi, per relazionare al team sulla situazione dell’area comunale, dove la neve non si era ancora fatta vedere. «I primi fiocchi sono previsti a breve - faceva sapere l’assessore alla Protezione Civile, Stefano Foresi, impegnato a coordinare i lavori del Coc -. Le 14 ditte ingaggiate per la pulizia delle strade sono pronte e copriranno 14 zone, arrivando sul posto in mezz’ora. A queste, si aggiungeranno i cinque mezzi presenti nel magazzino comunale». Le squadre sono divise in fasce orarie che coprono l’intero arco della giornata e da questa mattina alle 5 «si va avanti a oltranza e, dato che la situazione è in evoluzione, valuteremo se incrementare il numero di mezzi», fa il punto Foresi, che aggiunge: «il Coc resta comunque operativo h24, soprattutto grazie ai volontari del gruppo comunale della Protezione civile, che fanno anche i sopralluoghi». A ieri, erano inoltre arrivate 180 domande per fare gli spalatori.Sempre nell’ambito dell’allerta neve, si inserisce anche l’ordinanza disposta dalla Prefettura che ha limitato la circolazione dei mezzi commerciali pesanti sull’autostrada e sulle strade Statali e provinciali dalle 22 di ieri sera. Nel caso le indicazioni del Prefetto stabilissero che il traffico dovesse restare chiuso ai tir, verranno messi a disposizione gli spazi portuali. Intanto, oggi e domani le scuole di ogni grado resteranno chiuse ed anche la Politecnica ha sospeso per oggi tutte le attività didattiche. La Conerobus ha fatto sapere che eventuali variazioni nella frequenza delle corse, monitorabili sul sito, dipenderanno dalla quantità di neve e dalle condizioni della viabilità. Inoltre ad Ancona è stato prolungato l’orario di accensione dei termosifoni.Le frazioni restano le sorvegliate speciali, con due squadre coordinate dal Coc che si sono divise le aeree, una a nord e una a sud, e monitorano la situazione costantemente. Gli altri punti nevralgici tenuti sotto particolare controllo sono i quattro ospedali - Salesi, Torrette, Inrca e Villa Igea - la Prefettura, la Questura e il Comune, oltre alle grandi arterie come l’asse nord-sud, il bypass della Palombella e il sottopasso di via Filonzi.Per oggi, la Protezione civile regionale prevede nevicate diffuse con cumulate a fine giornata di circa 15-20 centimetri su tutto il territorio, gelate diffuse durante la notte e temperature in diminuzione. Trend che proseguirà nella mattinata di domani, mentre nel pomeriggio le nevicate dovrebbero finire. Miglioramento nella giornata di mercoledì, con gelate diffuse su tutto il territorio, seguito da un nuovo peggioramento per l’arrivo di un fronte caldo sospinto da un flusso di Libeccio.