Ancona, sviene sull'autobus: un 25enne trasportato in ospedale. Malore anche per una giovanissima in città per motivi di studio

ANCONA Due interventi nella tarda serata di ieri (8 aprile) da parte degli operatori della Croce Gialla ad Ancona. Il primo all'interno di un autobus in Piazza IV Novembre per un 25enne di origini somale trovato ubriaco nel mezzo. Il giovane era svenuto all'interno ed è stato portato a Torrette.

Un altro malore

Un malore, invece, dalle parti di via della Ricostruzione per una ragazza di 19 anni (straniera e in città per motivi di studio). Anche lei è stata trasportata all'ospedale in condizioni non gravi.