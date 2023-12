Ancona, spavento per quattro anziani: sono stati tutti trasportati negli ospedali di Torrette e Osimo

ANCONA Quattro interventi della Croce Gialla ad Ancona, tutti nella mattinata di oggi (11 dicembre) che hanno visto protagonisti loro malgrado anziani. Fortunatamente non ci sono casi gravi con i malcapitati che sono stati trasportati tra gli ospedali di Torrette e Osimo.

Il dettaglio

In via Cialdini un uomo di 75 anni è caduto dalla scalinata ed è stato trasportato a Torrette. Stessa sorte per un anziano di 80 anni che, all'interno di un autobus in via Maggini, ha perso la presa sbattendo per terra con dolori alla colonna vertebrale. In piazza Pertini, una donna di 75 anni è dovuta ricorrere - per via di una caduta - alle cure mediche allo stesso modo di un'altra anziana sull'ottantina, in zona Piano, trovata in stato confusionale.