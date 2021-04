Consegna spontaneamente l'hashish, ma ha anche tre etti e mezzo di cocaina: «Sono solo un corriere»

ANCONA - Consegna spontaneamente l'hashish, ma ha anche tre etti mezzo di cocaina: «Sono solo un corriere». Arrestato un 27 colombiano residente ad Ancona.È stato intercettato dai carabinieri all’uscita del casello autostradale di Ancona Nord mentre procedeva a bordo della sua auto, una Volkswagen Scirocco. Appena i militari gli si sono avvicinati, ha spontaneamente consegnato loro un pezzo di hashish del peso complessivo di 17 grammi.

È stato il forte nervosismo mostrato dal conducente, un 27enne colombiano residente nel capoluogo dorico, a spingere gli operanti ad alzare l’asticella investigativa. Sospettando la presenza di un carico di cocaina, l’auto è stata portata alla caserma della Montagnola e smontata pezzo per pezzo: dal vano dello stereo è spuntato un panetto di cocaina purissima del peso complessivo di tre etti e mezzo. Scacco matto per il 27enne, arrestato e condotto a Montacuto con l’accusa die detenzione ai fini di spaccio. «Non sono il pusher, solamente un corriere» avrebbe detto ai militari dopo il rinvenimento della polvere bianca che, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare più di 50mila euro, considerando la purezza della sostanza, ancora da dividere in dosi per lo spaccio al dettaglio.

