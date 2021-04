Un chilo di eroina nascosto nel copri tettuccio di un'auto, tre arresti della polizia

ASCOLI - I poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile ascolana, anche a seguito della contrazione del mercato delle droghe dovuta probabilmente alle restrizioni legate alla nota emergenza epidemiologica, hanno disposto controlli. Nella serata di ieri sono stati effettuati dei controlli nell’immediata periferia di Ascoli.

I poliziotti hanno bloccato in flagranza di reato, due persone poi individuate quali corrieri non locali, nell’atto di cedere ad un cittadino di Folignano, noto per i suoi precedenti, un quantitativo di oltre un chilogrammo di eroina non tagliata. La sostanza era in particolare specificatamente occultata all’interno del copri tettuccio del veicolo condotto da uno dei corrieri. Gli arrestati sono stati quindi condotti nel carcere di Marino del Tronto posti così a disposizione della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, mentre tutta la droga rinvenuta è stata sequestrata. Il quantitativo di eroina sequestrato avrebbe prodotto, una volta opportunamente immesso sul mercato, più di 8000 dosi, per un valore commerciale al dettaglio stimabile per oltre 200000 euro. L’attività di prevenzione e repressione dello spaccio proseguirà nella provincia picena.

