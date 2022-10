Nuovo incidente all'incrocio tra la Flaminia e via Conca: ferito un centauro

ANCONA - Una sequela senza fine. Nuovo incidente oggi intorno alle 15 all'incrocio tra la Flaminia e via Conca in zona Torrette tra un'auto e una moto con un centauro di 40 anni volato a terra dopo lo scontro e portato subito in ospedale grazie all'intervento della Croce Gialla. Sul posto per i rilievi e per la gestione del traffico che ha subito lievi rallentamenti la polizia municipale.