Ancona, attraversa la strada e una Smart lo centra in pieno: 54enne al pronto soccorso

ANCONA - Stava attraversando la strada quando una Smart lo ha centrato in pieno. Un 54enne è stato trasportato dalla Croce Gialla all'ospedale regionale di Torrette: le sue condizioni non sono gravi ma è ovviamente sotto choc. L'incidente è avvenuto ad Ancona alle 12: l'ambulanza ha soccorso l'uomo investito mentra attraversava via Corridoni, traversa del viale della Vittoria che porta all'ospedale pediatrico Salesi. Intervenuta anche l'automedica del 118.