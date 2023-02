Guidavano ubriachi, un giovane e una ragazza denunciati (con ritiro della patente) a Corinaldo

CORINALDO - Guidavano dopo avere trascorso una serata bevendo e brindando. Con in corpo un tasso alcolemico molto superiore a quello consentito dalla legge: per questo motivo i carabinieri di Corinaldo hanno ritirato la patente a un 26enne di Trecastelli e a una ragazza di 25 anni di Corinaldo.

Entrambi sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri li hanno fermati la notte scorsa nell'ambito dei controlli organizzati per sorvegliare le strade durante il weekend: i due giovani automobilisti erano evidentemente alticci, tanto che i militari dell'Arma li hanno sottoposti a controllo con l'etilometro. Risultato: il ragazzo aveva un tasso di 1,39 g/L (il limite consentito dalla legge è di 0,5) e la 25enne di 1 g/L. Per entrambi è scattata la denuncia penale con ritiro della patente.