Si schianta contro un albero e resta incastrato nell'auto a Gallo di Petriano: grave giovane di 24 anni

GALLO DI PETRIANO - Questa mattina intorno alle 5.20 un giovane al volante di una Ford Fiesta mentre viaggiava in direzione di Pesaro si è schiantato contro un albero rimanendo intrappolato nell'abitacolo della vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pesaro e hanno estratto il ragazzo, 24 anni, dalle lamiere. Soccorso poi dal personale del 118 è stato successivamente trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso.