PETRIANO È morto ieri a 93 anni, nella sua abitazione di via Roma 105, Enrico Biagi, meglio conosciuto, da un intera provincia e oltre, come “Ciacci”, mitico ristoratore e patron dell’omonimo locale che si affacciava sulla via principale di Gallo Petriano.

«Per tutti i cittadini di Gallo e di Petriano – ha scritto in un post il sindaco Davide Fabbrizioli – è una giornata triste e dolorosa. Se ne va un’importante fetta di storia della nostra comunità, un personaggio di cui eravamo orgogliosi e fieri. In queste ore, in paese, vi è un silenzio che fa tanto rumore e dolore. Un aneddoto su “Ciacci”? Ce ne sarebbero a migliaia: la sua panchina al centro di Gallo in cui tutte le mattine si metteva con gli amici a discutere e parlare con i passanti; i tanti pranzi goliardici nella sua tenuta in campagna; le tante cantate allegre; le gite nei lunedì di settembre, con gli amici, alla Fiera di Pugliano in cui raccontava tutte le sue trattative sul bestiame. Un personaggio – conclude Fabbrizioli – conosciuto in tutta Italia. Tante volte mi è capitato di andare in altre regioni e le persone, i docenti universitari, gli studenti (quante feste di laurea), i medici, collegavano Gallo con “Ciacci”».

Domani il funerale

Alle 20, questa sera, si terrà il rosario mentre il funerale avverranno domani alle 15 presso la chiesa di Maria Immacolata di Gallo. “Ciacci” nel 2015 aveva perso la figlia Antonella che lavora con lui. Anche le altre due figlie sono impegnati nel ristorante.