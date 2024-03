Giovane nigeriano pericoloso accompagnato presso il centro di permanenza per i rimpatri di Potenza

ANCONA - Allontanato dal territorio nazionale un altro straniero pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica. Non si ferma infatti la lotta all'immigrazione clandestina da parte dei poliziotti del capoluogo dorico e, proprio al fine di garantire la vivibilità del territorio scevra da soggetti non solo pericolosi ma anche irregolari, i poliziotti dell'Ufficio immigrazione della Questura di Ancona hanno dato esecuzione, nella giornata di ieri, ad un provvedimento di espulsione a carico di un soggetto.

Nello specifico si trattava di un uomo di origine nigeriana, classe '97 con numerosi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio. Lo straniero era appena stato scarcerato dal carcere di Ancona, è stato preso in carico dai poliziotti della Questura ed è stato accompagnato, a mezzo di personale specializzato, presso il CPR di Potenza. Quì è stato preso in carico dai poliziotti ed è in attesa del volo con il quale farà ritorno in Nigeria.