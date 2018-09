Si spoglia in piazza Pertini e fa la doccia alla fontana tra i passanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - È l’ultima frontiera del degrado di piazza Pertini: una doccia improvvisata in mezzo ai passanti. Non solo: anche alla stazione, c’è chi approfitta dell’acqua pubblica per lavarsi nella fontana della rotatoria. Nel primo caso, il soggetto si è presentato in mutande, con tanto di sapone nella centralissima piazza Pertini, tra passanti sbigottiti. Nel secondo, invece, ha tenuto i pantaloni, senza rinunciare però a un approfondito lavaggio.Due episodi in un giorno: un altro segno di come siano in aumento gli episodi di degrado in città. Solo la settimana scorsa, un clochard ha preso possesso del marciapiede di via Marsala, tra piazza Pertini (sempre al centro di questi casi) e corso Stamira, stendendosi su un cartone, tra due sacchi pieni di tutta la sua mercanzia. Per non parlare dei mendicanti che continuano la loro opera di questua asfissiante all’esterno dell’ospedale e dei negozi. Un andazzo che non può continuare.