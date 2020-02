Ancona, consuma con la squillo poi la picchia per riprendersi i 50 euro pagati: arrestato per rapina

ANCONA - Consuma un rapporto sessuale con la squillo, ma poi l’aggredisce a suon di spintoni per rubarle i 50 euro pattuiti e già pagati per la prestazione. La coinquilina della prostituta sfodera lo spray urticante per cercare di fermare la rapina, ma il cliente fugge con il malloppo. A fermarlo, lunedì sera, sono stati gli agenti della questura, intervenuti prontamente in un condominio di Largo Sarnano, al Piano, dopo le segnalazioni arrivate da alcuni residenti che avevano sentito le urla derivate dal litigio intercorso tra la squillo, una donna di origine romena, e il cliente, un 19enne pakistano senza fissa dimora e incensurato.

Quest’ultimo è stato arrestato con l’accusa di rapina. Ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza della questura e questa mattina è stato portato in tribunale per la direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il ragazzo. I poliziotti lo hanno bloccato poco prima delle 21 mentre scendeva frettolosamente le scale del palazzo dove vive la lucciola romena. Contestualmente, è apparsa anche la donna: stava cercando di raggiungere il pakistano per prendere i soldi che le erano stati sottratti.

