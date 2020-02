Macerata, malore improvviso fulmina l'avvocato Civita a 44 anni. Lascia due figli piccoli

MACERATA – Malore in casa nella notte, muore un avvocato, padre di due bimbi. La vittima è Claudio Civita, 44 anni, originario di Potenza. Domani pomeriggio l'ultimo saluto. La tragedia è avvenuta ieri notte, nell'abitazione dell'avvocato Claudio Civita.

A dare l'allarme e ad allertare il 118 è stata la moglie, Andriana Steta, presidente dell’associazione onlus “Genitori&Figli, per mano”. Sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati i mezzi dell'emergenza sanitaria del 118. Ma per l'avvocato non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi disperati. Un malore non gli ha lasciato scampo e, a quel punto, il medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso del quarantaquattrenne. Claudio Civita lascia la moglie, Andriana, i figli piccoli, un maschio e una femmina, i genitori Giuseppe e Maria, la sorella Antonella, il cognato Giuseppe. Le esequie funebri del giovane papà verranno celebrate domani pomeriggio, alle ore 16,00, presso la Chiesa del Buon Pastore in Macerata.

