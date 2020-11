Scoppia l'incendio nel garage della villetta, gli abitanti scappano dal fumo

ANCONA - Scoppia l'incendio in un garage di una villetta unifamiliare: gli abitanti fanno in tempo ad uscire dalla casa invasa dal fumo.

LEGGI ANCHE:

Fascia gialla Covid: cosa si può fare e cosa no in 20 domande. Dalla visita ai nonni ai mercatini

Andrea Merloni trovato cadavere in casa a 53 anni. La scoperta choc della colf. Era morto da un giorno

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Incendio nella stanza di un appartamento, i vigili del fuoco domano... IL ROGO Silos prende fuoco, tanta paura: la fotocamera "studia"...

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 6.45 circa ad Ancona, in zona Pinocchio, per l'incendio di un garage in una casa unifamiliare. Le persone presenti all'interno alla vista del fumo sono uscite autonomamente.

La squadra sul posto ha spento le fiamme e al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza del locale coinvolto nell'incendio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA