ANCONA L’ha assalita alle spalle, nella maniera più meschina e violenta, senza darle la possibilità di reagire, difendersi o gridare aiuto. Con una spinta l’ha scaraventata a terra, facendole battere la testa. Poi i calci, sferrati con cieca crudeltà, e un pestone sulla mano per allentare la presa e strapparle la borsetta. Infine la fuga: è evaporato come un’ombra inghiottita dal buio, senza che nessuno riuscisse a vederlo o a rincorrerlo.

I fatti

Ora è caccia al bandito che nel tardo pomeriggio di giovedì ha rapinato e ferito una commerciante anconetana a due passi da piazza Cavour. L’ha mandata all’ospedale con un trauma cranico. Perdeva sangue dalla testa quando è stata soccorsa, poco prima delle 20, da un mezzo del 118 che l’ha accompagnata al Pronto soccorso: è stata dimessa con una prognosi iniziale di 10 giorni. Ma poteva andarle molto peggio. Il dolore fisico, comunque, è niente rispetto al terrore vissuto quando il balordo incappucciato l’ha sorpresa alle spalle. Forse l’ha seguita nel tragitto compiuto per raggiungere l’abitazione del figlio che l’attendeva per cena. Aveva da poco chiuso la sua attività e si era incamminata a piedi verso piazza Cavour, insieme al suo cagnolino. Arrivata a destinazione, dopo aver suonato al citofono, mentre attendeva che il portone si aprisse, è stata aggredita dal balordo che non le ha dato nemmeno il tempo di rendersi conto di cosa le stesse per capitare.

Il giovane non ha proferito parola: con uno spintone l’ha buttata a terra, poi l’ha presa a calci e le ha schiacciato una mano con un pestone per appropriarsi della borsa che la donna stringeva a sé. Dentro c’erano il cellulare, il portafogli con circa 600 euro e gli effetti personali. Il bandito, che indossava un paio di guanti e aveva il volto coperto dal cappuccio della felpa, è scappato a piedi, verso piazza Pertini. La donna, sanguinante, ha trovato la forza per rialzarsi e chiedere aiuto, in lacrime, a un locale della zona. Qui è stata raggiunta dal figlio, dal 118 che l’ha accompagnata all’ospedale e dalla polizia che ha scandagliato il centro alla ricerca del rapinatore. Per ora senza successo.