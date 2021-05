Per salutare un amico perde il controllo dello scooter: uomo vola a terra e si frattura una gamba

ANCONA - Stava procedendo in sella al suo scooter lungo via Curtatone quando ha incrociato un amico e con una mano lo ha salutato ma per una distrazione ha perso il controllo del mezzo ed è volato a terra. L'incidente intorno alle 13,30: immediato l'intervento della Croce Gialla che ha trasportato l'uomo di 77 anni al pronto soccorso di Torrette per ulteriori accertamenti all'arto inferiore fratturato.

