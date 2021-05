Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: portato all'ospedale in elicottero, è grave

FILOTTRANO – Grave incidente questo pomeriggio a Filottrano, in via Imbrecciata, dove un uomo ha perso il controllo della propria auto ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un albero. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118 con l'eliambulanza e due mezzi oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre l'uomo rimasto incastrato nell'abitacolo, un 57enne di Filottrano. Il ferito è stato portato all'ospedale di Torrette dall'elicottero in codice rosso.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Carambola per le vie del centro di Ascoli, auto si ribalta L'INCIDENTE Travolge un motociclista, la giovane con l'auto ha invaso la...

LEGGI ANCHE

Carambola per le vie del centro, auto si ribalta. Il guidatore incastrato nell'abitacolo, salvato da vigili del fuoco e 118

LEGGI ANCHE

Escursionista in bicicletta cade sui sentieri di Rosara, soccorsa dall'elicottero del 118 e trasportato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA