Travolge un motociclista, la giovane con l'auto ha invaso la corsia opposta. Le analisi: era ubriaca. Il centauro ancora grave

CINGOLI - Alle 20.40 dell’11 maggio, in località Mummuiola di Cingoli, sulla strada regionale 502, si è verificato un grave incidente stradale causato da un’auto che salendo verso il paese, nell’affrontare una curva a destra, ha invaso in parte la corsia opposta scontrandosi con l’auto che stava scendendo e, di seguito, contro una motocicletta. Il centauro è grave, è ancora ricoverato in prognosi riservata. Dagli esami effettuati dai sanitari dell’ospedale Torrette di Ancona è emerso che la giovane conducente dell’auto in salita aveva un tasso alcolico di quasi 2 g/l. La stessa è stata pertanto denunciata alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza alcolica.

APPROFONDIMENTI LO SCHIANTO Incidente stradale choc all'altezza di una curva a Cingoli,... L'INCIDENTE Gravissimo il centauro ferito sulla 502 a Cingoli. Effettuato... GLI INCIDENTI Contromano sulla superstrada Civitanove-Foligno, viaggio sulle rampe... TOLENTINO In contromano sulla superstrada: episodio bis dopo lo schianto TERRORE Contromano per chilometri in superstrada, terrore nelle Marche....

LEGGI ANCHE

Terribile schianto frontale, un'auto finisce in un campo. Il conducente resta incastrato nell'abitacolo

LEGGI ANCHE

Auto contromano sulla superstrada, chilometri di terrore e schianto da brividi. Traffico bloccato

LEGGI ANCHE

Di nuovo in contromano, paura sulla superstrada. Ma questa volta è costretto all'inversione sulla rampa

© RIPRODUZIONE RISERVATA