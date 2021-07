Scoppia la rissa nella notte in centro: in due all'ospedale, uno anche con la dentiera rotta

ANCONA - Notte di paura in piazzale Loreto ad Ancona dove attorno alla mezzanotte c’è stata una rissa che ha coinvolto alcune persone. In base ad una prima ricostruzione per motivi non meglio precisati due romeni che lavorano al cantiere navale sarebbero venuti alla mani con un altro gruppetto di stranieri. Ad avere la peggio i due romeni che nella colluttazione hanno riportato dei traumi facciali. Ad uno dei due oltre alle ferite sul viso il danno riportato alla dentiera andata in pezzi. Sul posto per riportare la calma sono intervenute le Volanti della Questura di Ancona mentre i feriti con un codice di media gravità sono stati portati a Torrette da un mezzo della Croce Gialla di Ancona.

APPROFONDIMENTI SAN BENEDETTO Ennesimo scontro nel solito incrocio: coinvolta un'ambulanza con... JESI Schianto al semaforo tra un'auto ed uno scooter: giovane centauro...

Coronavirus, i nuovi positivi delle Marche salgono a 52: allarme per la zona bianca/ La mappa del contagio

Ultimo aggiornamento: 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA