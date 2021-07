Ennesimo scontro nel solito incrocio: coinvolta un'ambulanza con a bordo una paziente

SAN BENEDETTO - Nuovo incidente all'intersezione tra via Pizzi e via Calatafimi. Questa volta è stata coinvolta anche un'ambulanza che aveva una donna ferita a bordo. E' accaduto poco prima delle 22 di ieri sera, quando in città quasi tutti erano davanti agli schermi per seguire Italia - Spagna. Il mezzo del 118 proveniva da via Calatafimi e si è scontrato con una Volkswagen Golf che procedeva su via Pizzi.

Lo scontro ha provocato il ferimento di un'altra persona, oltre a quella già presente a bordo dell'ambulanza. Nessuno, per fortuna, ha riportato gravi conseguenze. Anche la donna che si trovava già all'interno del mezzo di soccorso non era in condizioni preoccupanti tanto che l'ambulanza stava procedendo a sirene spente. Si tratta però dell'ennesimo incidente che avviene a quell'intersezione e le polemiche dei residenti della zona non si sono fatte attendere. Viene lamentata la scarsa sicurezza dell'incrocio. Cosa che, tra l'altro, viene ripetuta da tempo. Sul posto si è comunque recato un altro mezzo di emergenza che ha soccorso un'altra persona ferita. Come detto in quel punto si sono verificati già numerosi altri incidenti legati a mancate precedenze.

