Schianto al semaforo tra un'auto ed uno scooter: giovane centauro in codice rosso

JESI - Grave incidente questa mattina a Jesi: giovane motociclista portato in codice rosso all'ospedale di Torrette. È successo intorno alle 10,30 all'incrocio tra viale del Lavoro e via San Giuseppe, regolato da un semaforo, dove, per cause ancora al vaglio di carabinieri e polizia locale, si sono scontrati una Hyundai ed uno scooter. Ad avere la peggio il giovane motociclista, che è stato portato dall'eliambulanza in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette.

