Ragazzo fugge dall'ospedale, trovato lungo la Flaminia in mutande e con la birra in mano

ANCONA - L'hanno visto in tanti e tutti si sono chiesti cosa fosse successo. Tante macchine lungo la Flaminia a velocità ridotta questa mattina intorno alle 8 poco distante dal rilevatore velox in direzione centro città per evitare di investire un cittadino somalo di 30 anni in mutande e con in mano una bottiglia di birra che si muoveva a fatica rischiando seriamente di essere investito. Sul posto la Croce Gialla, la polizia muncipale e una volante della Questura che hanno tranquillizzato il 30enne per poi riportarlo all'ospedale di Torrette da dove eludendo tutti i controlli si era allontanato.

Ultimo aggiornamento: 10:06

