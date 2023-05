Ragazza molestata da uno sconosciuto: si barrica in ascensore in attesa dei soccorsi. Prima fa inseguire l'uomo dalla Polizia, poi ritratta

ANCONA - Terrore al Piano: una ragazza si barrica in ascensore per fuggire ad un uomo che tentava di molestarla. Una notte da incubo per una giovane di 29 anni che mentre stava camminando nel quartiere di Ancona è stata avvicinata da uno sconosciuto che ha tentato di approcciarla in tutti i modi, fino a indurla a citofondare a tutti gli inquilini di un palazzo chiedendo aiuto.

Si barrica in ascensore per sfuggire al molestatore: poi ritratta e sminuisce l'accaduto

Scampanellate che hanno consentito alla ventinovenne di entrare nello stabile e di barricarsi in ascensore, mentre i residenti chiamavano i soccorsi.

Arrivati sul posto gli agenti della volante hanno notato la sagoma di un uomo che si stava allontanando nell’ombra andandosi ad infilare in un cortile chiuso accanto lo stabile dove si era rifugiata la ragazza e si sono subito messi sulle sue tracce.

La descrizione dell'uomo effettuta dalla vittima, sotto choc, ha permesso agli agenti della seconda Volante di rintracciare l'uomo mentre cercava di nascondersi sotto una delle auto in sosta nelle vicinanze. Si tratta di un cittadino dell'Est di 30 anni che è stato deferito all'Autoritò giudiziaria per molestie, resistenza a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza.

Mentre la ragazza veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti sul posto che la trasportavano al Pronto Soccorso, l'uomo veniva condotto presso gli Uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti del caso. Anche se successivamente la 29enne ha sminuito l'episodio precendentemente raccontato.