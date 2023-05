Commercianti bersagliati dai ladri. E c'è chi riesce a fuggire: le Marche peggio dell'Italia, ecco dove

ANCONA - Commercianti bersagliati dai ladri e, almeno nelle Marche, nel 73,8% dei casi i malviventi riescono a farla franca. Una percentuale che ci accomuna all'Umbria ma che è maggiore rispetto al dato nazionale (72,3%). Stiamo ovviamente parlando di reati contro il patrimonio che sono stati denunciati dalle vittime alle forze dell’ordine che, si stima, costino alle attività economiche attorno ai 3 miliardi di euro all’anno. I dati resi noti dalla Cgia di Mestre, si riferiscono al 2021, un anno difficile per l'economia a causa della pandemia da Covid, e sono i dati più recenti a disposizione.

Commercianti bersagliati dai ladri, tutti i dati nelle Marche

La Confartigianato, nell'effettuare questa analisi ha messo comunque le mani avanti: «Abbiamo elaborato i dati dell’Istat e precisiamo che non si vuole sollevare alcuna critica nei confronti delle forze dell’ordine.

Anzi, l’impegno, la dedizione e il senso del dovere non sono mai venuti meno. Il problema, purtroppo, è di natura politica. Se il corpo dei Carabinieri e quello della Polizia di Stato disponessero di un maggior numero di uomini e di mezzi in grado di presidiare con maggiore attenzione il territorio soprattutto nelle ore notturne, i malviventi avrebbero sicuramente la vita più dura».

Nel 2021 ci sono state 56.782 denunce per furto nei negozi presenti in Italia, il 10,8 per cento in più di quante ne sono avvenute nel 2020 (l’anno più critico della crisi pandemica). Praticamente gli operatori commerciali/artigianali nel 2021 hanno subito 156 furti al giorno, 6,5 ogni ora e 1 ogni 9 minuti. Di questi 56.782, nel 72,3 per cento dei casi – praticamente quasi 3 su 4 – l’autore o gli autori del delitto non sono stati catturati dalle forze di polizia entro un anno dall’evento.

Le Marche e le sue province: ecco dove i ladri colpiscono di più

Le regioni dove la fanno franca maggiormente sono Umbria e Marche (entrambe nel 73,8 per cento dei casi), la Campania (79,8 per cento) e, in particolar modo, nel Lazio (81,3 per cento). Se, invece, analizziamo il numero di furti avvenuti ogni 100 mila abitanti, Lombardia (138,8), Emilia Romagna (142,1) e Liguria (144,8) sono le regioni più “martoriate” dai rapinatori. A livello provinciale, infine, i territori più colpiti dalle scorribande di questi malfattori sono Torino con 155,5 furti denunciati ogni 100 mila abitanti, Firenze con 160,3, Imperia con 167,5, Rimini con 186,5, Bologna con 186,9 e Parma con 194,5. Maglia nera a livello nazionale è Milano con 222,8 furti ogni 100 mila abitanti, mentre nelle Marche la prima provincia con il numero di furti ogni 100mila abitanti è Fermo (76,3%), seguita da Ancona (64,6%), Pesaro Urbino (64,1%), Ascoli (55,7%) e Macerata (37,5%).