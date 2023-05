Ario Costa a muso duro: «Messina non può offendere Pesaro e la Vuelle»

1 Minuto di Lettura

Sabato 27 Maggio 2023, 15:49 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

PESARO - Era necessaria una risposta, non si poteva far finta niente. Ed eccco la replica della Victoria Libertas in merito alle dichiarazioni rilasciate nell’intervista a Repubblica di giovedì 18 maggio riguardante il duopolio Milano/Bologna, il Presidente Ario Costa precisa: «Ho espresso un pensiero personale che può essere condivisibile o non condivisibile, ma senza alcuna offesa nei confronti delle persone e delle società citate. Ritengo molto discutibili le affermazioni del signor Ettore Messina riportate oggi sulla Gazzetta dello Sport, in particolar modo quando si riferisce al pessimo episodio della monetina avvenuto nella semifinale playoff della stagione 1988/1989. Le mie affermazioni possono essere più o meno condivisibili, ma è totalmente inaccettabile offendere una società come la VL e una città come Pesaro che vantano una tifoseria unica in Italia».