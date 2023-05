Presa a calci e pugni per strada dal fidanzato della figlia. Lui si difende: «È stata lei ad aggredirmi, non accetta questa storia»

ANCONA - Presa a calci e pugni dal "fidanzato" della figlia sotto gli occhi atterriti della ragazza, che alla fine si è messa in mezzo per porre fine all'aggressione. Attimi di paura nella tarda mattinata di ieri, venerdì 26 maggio, in piazza d'Acquisto ad Ancona dove la squadra volante è intervenuta dopo la segnalazione di un'aggressione ai danni di una donna.

Donna aggredita a calci e pugni dall'ex fidanzato della figlia

La vittima, dolorante e sotto choc, ha riferito agli agenti di essere stata aggredita alle spalle dall'uomo e colpita con calci e pugni fino a quando non è crollata a terra: ha anche raccontato di conoscere la persona che l'ha presa di mira perchè tra lui e la propria figlia c'era stata un'amicizia che la preoccupava.

Per questo in passato si era intromessa per far interrompere la relazione.

Diversa la versione dei fatti riportata dall'uomo: «Mi ha aggredito lei per prima - ha detto alla polizia - Mi sono difeso per tenerla a distanza. Non ha mai accettato la storia tra me e sua figlia».

Alla fine la donna a sporto denuncia ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti.