Pomeriggio di fuoco nel parco del Conero: allarme a Massignano

ANCONA - Un vasto incendio è scoppiato ieri pomeriggio nella zona di Massignano, nel cuore del parco del Conero. L’allarme alla centrale dei vigili del fuoco è arrivato verso le 16, segnalando l’incendio si sterpi. La Squadra Antincendio Boschivo (Aib), come da convenzione con la Regione Marche per la lotta contro gli incendi boschivi, coadiuvata dalla Squadra di Ancona è intervenuta con tre mezzi 4x4 e due autobotti per spegnere le fiamme e bonificare la zona dell’intervento.

Sul posto sono intervenuti anche due Dos (Direttore operazioni spegnimento). La zona interessata dalle fiamme si espande per circa 200 metri quadri. Su posto anche una pattuglia dei carabinieri della stazione del Poggio per cercare di risalire all’origine dell’incendio e in particolare per accertare se le fiamme possano essere state causate dall’azione di un piromane o a seguito di un comportamento errato all’interno dell’area del parco del Conero dove vigono regole stringenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA