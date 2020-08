Impatto tra auto e bus: ragazza di 16 anni cade, portata all'ospedale di Torrette

ANCONA - Un altro incidente sulle strade del capoluogo: stavolta si è verificato all'incrocio tra piazza XXIV Maggio e via Giannelli dove un'auto che proveniva dalla piazza si è scontrata con un bus: l'impatto è stato abbastanza forte, una ragazza di 16 anni che era nel bus colta di sorpresa è caduta a terra ed è stata portata dopo l'intervento dell'automedica e della Croce Gialla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per accertamenti anche se le sue condizioni non destano preoccupazione.

