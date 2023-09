In strada con uno specchietto rotto in mano, pronto per la truffa viene bloccato dalla Polizia e allontanato da Ancona per 3 anni

ANCONA - Si aggirava in strada con uno specchietto retrovisore rotto tra le mani, pronto a truffare l'automobilista più mansueto: ma qualcuno ha avvisato la polizia e una volante dopo aver rintracciato l’uomo, italiano, originario e residente nella provincia di Siracusa, lo hanno condotto in questura per accertamenti.

Contemporaneamente personale dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine, valutata la posizione dell'uomo ha istruito una misura di prevenzione con il foglio di via obbligatorio per tre anni, firmato dal questore.

Dal gennaio ad oggi il questore di Ancona ha emesso complessivamente 93 fogli di via obbligatori grazie al lavoro di analisi criminale dei reati e dei soggetti che destano allarme in ambito provinciale: