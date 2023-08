ANCONA - Una lite furibonda, poi il brivido della minaccia: «Mi butto dalla finestra». L’intervento provvidenziale del 118 e della polizia ha scongiurato il peggio. Ora la giovane si trova all’ospedale per ricevere tutta l’assistenza psicologica di cui ha bisogno. Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti ieri mattina in un’abitazione in zona Pincio, dove le grida di una 27enne d’origine senegalese hanno squarciato la serenità del quartiere residenziale a ridosso del parco pubblico.

L’agitazione



Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato la giovane che si sporgeva dalla finestra, mentre i familiari tentavano a fatica di trattenerla. Era completamente fuori di sé, in preda ad un forte stato di agitazione. Era in lacrime e urlava, intenzionata a farla finita. Secondo quanto è stato possibile ricostruire a parte delle Volanti della questura dorica intervenute sul posto, la 27enne poco prima aveva litigato per motivi banali con la madre e la sorella. Una discussione dovuta a dissapori familiari, che però ha rischiato di prendere una bruttissima piega. La giovane, infatti, era in preda all’ira, a tal punto che ha manifestato intenti autolesionistici: si è avvicinata pericolosamente alla finestra e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto.

Le altre due donne che erano in casa, mentre la trattenevano e provavano a riportarla alla ragione, hanno nel frattempo contattato il 112. Sul posto, insieme alla polizia, è arrivato un equipaggio della Croce Gialla. Gli operatori hanno tranquillizzato la 27enne e l’hanno poi accompagnata a Torrette per ricevere tutte le cure del caso.