Pesca in zona vietata, proseguono i controlli: ancora sequestri e multe

ANCONA -. Proseguono i controlli della Guardia Costiera di Ancona finalizzati al contrasto della pesca abusiva e della pesca in zone vietate. Dal 13 al 16 luglio 2020, i militari, a bordo delle unità navali CP 723, GC A15 e GCA83, hanno perlustrato il litorale compreso tra la foce del fiume Cesano e la foce del fiume Musone, intercettando 4 natanti da diporto intenti alla pesca del tonno rosso ad una distanza dalla costa superiore a quella consentita dalle norme ed in zona vietata alla pesca, e più precisamente negli specchi acquei antistanti le piattaforme di estrazione idrocarburi. Durante i predetti controlli sono stati, altresì rinvenuti e rimossi 116 attrezzi da pesca posizionati in zone vietate e/o privi dei simboli di segnalazione/identificazione, suddivisi in 27 cestini, 4 nasse e 85 bertovelli.



Le suddette infrazioni hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 14.000 euro nonché al sequestro del prodotto ittico e delle attrezzature da pesca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA