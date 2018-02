Seminano panico con pistola giocattolo: uno dei due aveva anche la cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Hanno seminato il panico con una pistola giocattolo, mostrandola a commercianti sempre più allarmati in corso Amendola e puntandola alla testa, per ben due volte, di un mendicante fuori del supermercato. Per questo i due, un ragazzo abruzzese 25enne ed uno studente Erasmus spagnolo 28enne, avevano rimediato le denunce per minaccia e procurato allarme. Ma i loro guai non sono finiti qui, almeno per lo spagnolo. I carabinieri, infatti, hanno deciso di perquisire il suo alloggio e la loro intuizione è stata premiata, hanno infatti trovato 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 340 euro ritenuti provenienti dallo spaccio. Lo spagnolo è stato arrestato e posto ai domiciliari.