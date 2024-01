Al mercato in vendita le false griffe, nei negozi 30mila articoli irregolari: maxi sequestro della Finanza di Ancona

ANCONA - I finanzieri del Gruppo di Ancona hanno sottoposto a sequestro diverse decine di capi d’abbigliamento ritenuti contraffatti (tute, maglie e giubbotti recanti i marchi di note griffe della moda, tra i quali Moncler, Kway, North Face, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Peuterey) presenti su un banco di vendita ambulante del mercato rionale del centro storico. Il titolare della ditta controllata, che non è stato in grado di esibire le fatture d’acquisto relative alla merce sequestrata, è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Oltre a ciò, le Fiamme Gialle del Gruppo di Ancona e della locale Compagnia Pronto Impiego, in altri tre interventi in altrettanti esercizi commerciali situati ad Ancona, hanno altresì rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 32.000 prodotti, tra cui decorazioni natalizie e non, articoli di cancelleria e articoli per la casa mancanti delle indicazioni minime necessarie, atte a comprovare il contenuto di materiali o sostanze pericolose e con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni.

I responsabili delle violazioni sono stati segnalati alle Camere di Commercio di Bolzano, Ferrara, Ravenna, Chieti e Pescara, competenti per territorio, per l’applicazione delle connesse sanzioni amministrative per le violazioni al Codice del Consumo.