Ancona, il frullino gli sfugge e si ferisce a una gamba: fermata l'emorragia e trasferito d'urgenza a Torrette

ANCONA - Il frullino gli sfugge dalle mani e gli provoca profondi tagli ad un ginocchio e lungo la coscia, tanto che i sanitari hanno dovuto prima fermare l'emorragia e poi trasportarlo d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette. È successo questa mattina ad Ancona, in un appartamento in via Panoramica.

Tir travolge ambulanza: muoiono Simone (28 anni) e Cosimo (81). Camionista denunciato per duplice omicidio stradale

Gli sfugge un frullino, la lama gli ferisce ginocchio e coscia

L'operaio, 61 anni, stava facendo dei lavori all'interno dell'abitazione quando all'improvviso il frullino gli è sfuggito dalle mani e la lama è finita su una gamba, lacerandogli la zona del ginocchio e sulla coscia. Immediatamente è stato allertato il 118 e un'ambulanza della Croce Gialla è accorsa sul posto: l'uomo stava perdendo molto sangue ed i sanitari hanno dovuto fermare l'emorragia sul posto. Successivamente l'operaio è stato caricato con la lettiga nell'ambulanza e trasportato a Torrette in sala emergenza.