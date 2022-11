Ancona, perde il controllo dell'auto e va a sbattere con il guardrail (sotto gli occhi dei pompieri): spavento per un'anziana di 84anni

ANCONA- Attimi di spavento, questa mattina (28 novembre), per un incidente sull'asse attrezzato di Ancona all'uscita "Le Grazie" procedendo in direzione Baraccola. Un'anziana di 84 anni ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro il guardrail.

Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Locale

L'impatto è stato "documentato" da un mezzo dei Vigili del Fuoco che si trovava in transito proprio in quel momento. Sul posto anche Croce Gialla e Polizia Locale. Non ci sono state fortunatamente conseguenze per la donna.