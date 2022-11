Scontro tra un'auto e uno scooter: centauro vola a terra, portato in ospedale

ANCONA - Un altro incidente stradale nel giorno della tragedia in cui un Tir ha schiacchiato un'ambulanza con due morti e tre feriti: paura questo pomeriggio in piazza Ugo Bassi con l'ennesimo schianto tra un'auto e uno scooter con il giovane che era alla guida del mezzo a due ruote portato per tutti gli accertamenti all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Sul posto oltre alla Croce Gialla anche la polizia locale che ha gestito la viabilità con qualche coda che si è creata subito dopo lo scontro.