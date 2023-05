Tricolore, festeggiamenti e passione: nasce il Napoli Club Ancona. Tanti over 60 presenti nel gruppo

ANCONA- Lo Scudetto del Napoli, il terzo tricolore per gli azzurri dopo trentatré anni di attesa, è stato festeggiato in tantissime parti d'Italia. Tra queste anche Ancona, città la cui tifoseria è storicamente gemellata con quella partenopea, dove vivono, lavorano e studiano decine di napoletani. Proprio con queste premesse, nei giorni scorsi, è stato inaugurato il Napoli Club Ancona che, momentaneamente, ha la propria sede a Osimo in via Ezio Vanoni ma a breve si sposterà proprio nel capoluogo.

Tanti over 60

«Siamo dieci soci fondatori e abbiamo creato il Club Napoli Ancona uniti dall'amore e dalla fede per i nostri colori - spiegano i due presidenti Gianluigi Incoglia e Angelo Del Bono - Stiamo creando un qualcosa di importante che sappia anche andare ai diversi over60 che, amando la maglia azzurra, potranno vivere nel nostro Club la loro passione in totale spensieratezza. Il gemellaggio tra la tifoseria napoletana e quella anconetana rende tutto ancor più magico perchè ognuno di noi è legato alle due città. Diventeremo un grande club Napoli e vi aspettiamo per tifare insieme». Per ulteriori informazioni sul tesseramento e sul club il punto di contatto è la mail ainc1972ancona@libero.it