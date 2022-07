Morta la prof Carla Ricci, ha insegnato inglese a generazioni di studenti: sconfitta da un male spietato a 68 anni

ANCONA - Ha insegnato inglese a generazioni di studenti, al linguistico Benincasa e allo scientifico Galilei. Un male spietato l’ha strappata all’affetto dei familiari e dei tanti amici che le volevano bene, nel giro di pochi mesi.

Se n’è andata a 68 anni la professoressa Carla Ricci, anconetana, donna di grande cultura, solare, mamma e nonna affettuosa. Si è spenta domenica all’ospedale di Torrette, circondata dall’amore del marito, il dentista Luigi Pompili, e dei figli Tommaso e Valentina. Gli studenti la ricordano per la sua spiccata capacità comunicativa e per la passione nell’insegnamento. In tanti l’hanno pianta sui social, quando la notizia della sua morte è stata diffusa dalla figlia, e continueranno a piangerla oggi ai funerali che si terranno alle 15 nella chiesa di San Michele Arcangelo al Pinocchio.