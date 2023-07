Spese facili in Regione, nessuna condanna: assolti o prescritti i 38 imputati. Prosciolto il sindaco Silvetti

ANCONA - Tutti prescritti e assolti. Nessuna condanna. È finito così il maxi processo sulle cosiddette "spese facili" del Consiglio Regionale delle Marche, nato per valutare la legittimità dei rimborsi ottenuti dai consiglieri e dai capigruppo dell'ottava e della nona legislatura.

Rimborsi per spese, diceva la procura, non direttamente collegate all'attività istituzionale o non adeguatamente giustificate. Si procedeva per il reato di peculato. La sentenza è arrivata per 38 imputati dopo una camera di consiglio-fiume durata più di 10 ore. Tra gli assolti nel merito c'è il sindaco di Ancona Daniele Silvetti.



È stato un processo lungo e complesso, partito inizialmente con 55 imputati, scesi a 38 dopo le prescrizioni stabilite nel corso del dibattimento e relative ai fatti degli anni 2008, 2009 e 2010.

Erano rimaste in piedi accuse per spese del 2011 e 2012. La procura, durante la requisitoria, aveva chiesto la condanna per 31 imputati su 38.