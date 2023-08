ANCONA - Parte domani la prima corsa della Linea dei Borghi: bus gratuiti (ed elettrici) per raggiungere Portonovo. Da lunedì 7 agosto le navette porteranno anche a Numana, Marcelli e Sirolo. L’iniziativa, a carattere sperimentale, è promossa dalla Regione Marche e dal Comune di Ancona.

Le parole del governatore Acquaroli: «Nei periodi estivi, con sempre maggiore affluenza, sia per cercare di decongestionare il traffico e rendere la baia più accessibile, sia per rendere più facilmente raggiungibili tutte le località della Riviera del Conero, insieme al Comune di Ancona, è stato predisposto questo servizio gratuito che potrà agevolare sia i turisti, sia i cittadini che vorranno trascorrere delle giornate in queste splendide zone».

La navetta gratuita urbana sarà attiva con 11 corse continuative, all’incirca una all’ora. La prima corsa parte alle 7.55 dallo Stadio del Conero, con arrivo a Portonovo alle 8.20, mentre l’ultima corsa della giornata parte dalla piazzetta alle 20.02 e arriva allo stadio alle 20.25. Il bus navetta percorrerà via Cameranense e quindi via Del Castellano andando a incrociare la provinciale del Conero. Una fermata è istituita presso la trattoria Sardella, ai margini del tracciato ciclopedonale.

Il vice sindaco e assessore alla Mobilità Zinni: «La linea dei borghi è un progetto che anticipa una serie di azioni che puntano alla valorizzazione di questi territori marcatamente identitari e volano turistico per la città di Ancona. Un servizio bus che permetterà ai turisti di raggiungere la spiaggia di Portonovo, percorrendo, però, zone che altrimenti non avrebbero avuto modo di visitare. È chiaramente un servizio in fase di sperimentazione che puntiamo a implementare e a includere in pacchetti turistici di promozione del territorio».