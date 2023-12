ANCONA - Anno nuovo, nuovi marciapiedi. Saranno nove le vie di Ancona che potranno beneficiare di un restyling parziale grazie ad un finanziamento da 300mila euro approvato nei giorni scorsi in giunta. La delibera - che cambia destinazione a fondi inizialmente pensati per i marciapiedi di largo XXIV Maggio - pone un perimetro d’azione piuttosto ampio, coinvolgendo zone della città che vanno dal centro alle periferie e ai quartieri nuovi. In particolare, protagoniste dell’intervento saranno Via Isonzo, Via Corridoni, Via Michelangelo, Via Canale, Via Pesaro, Via Colleverde, Via Colombo, Via Volta e Via Russi.

L’accordo

La disponibilità finanziaria sarà garantita da un mutuo necessario a proseguire un accordo quadro triennale stipulato nel 2021 per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Ancona. Un accordo della durata di tre anni siglato dalla precedente amministrazione e sviluppato già per le annualità 2021 e 2022. Ma «è intenzione dell'Amministrazione proseguire con l'affidamento del successivo contratto applicativo n° 3 – annualità 2023», come si legge nella delibera portata in giunta dall’assessore Stefano Tombolini. Non si tratterà di interventi ad ampio raggio, quanto piuttosto di azioni mirate e destinate a riqualificare le porzioni più ammalorate dei camminamenti. In totale sono 2,6 i chilometri quadrati di marciapiede che rientrano nel “piano d’attacco”. Si va dai 947 metri quadri di via Colombo - al Piano, tra il mercato di Piazza D’Armi (i cui lavori sono in procinto di partire) e l’ex Crass - o dai 501 metri quadri di via Russi - nei quartieri nuovi - fino agli interventi di precisione in via Pesaro e via Canale - rispettivamente, 88 e 43 metri quadri. Notevole anche la metratura (399 mq) di via Michelangelo, nei pressi dell’Istituto d’Arte Mannucci, così come degni di nota sono i 254 mq di via Colleverde. I tecnici del Comune, si legge «hanno ipotizzato di intervenire con la realizzazione di alcuni tratti di marciapiede particolarmente ammalorati e che hanno necessità di esse modificati per rispettare le regole minime per l'abbattimento delle barriere architettoniche». Come spiegato dallo stesso assessore Stefano Tombolini: «Volevamo dare risposte immediate dove c’erano criticità funzionali» dice.

Le segnalazioni

«Mi scrive tanta gente per segnalare questi disservizi, anche disabili di cui si fa alfiere il giornalista Paolino Giampaoli, che più volte ha denunciato il problema. Ho voluto mettere in fila le segnalazioni più importanti e fare qualcosa» continua l’assessore. E sulla scelta di cambiare la destinazione dei fondi: «quella zona (largo XXIV Maggio, ndr) ha già un proprio decoro, posto che ce ne occuperemo in un secondo momento con fondi già allocati». Che questo non sia un intervento, risolutivo, infatti, lo sanno bene anche a Palazzo del Popolo. Sono tanti, infatti, i marciapiedi di Ancona che necessitano di cure. Senza allontanarci troppo dal Comune, c’è corso Stamira - ad esempio - dove diverse mattonelle della pavimentazione sono saltate via e qualcuno si è preso la briga di accatastarle in un angolo. E c’è piazza Pertini, dove i problemi sono simili se non più gravi. Meglio corso Garibaldi, dove recentemente sono state sostituite 125 metri quadri di mattonelle erose dal tempo.