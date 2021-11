La mamma muore di tumore, la piccola Luna dona i regali per la Comunione alla Clinica Oncologica per la ricerca

ANCONA - Perde la mamma Susanna a causa di un tumore al pancreas, la piccola Luna decide di devolvere tutti i regali ricevuti per la prima Comunione a favore della ricerca alla Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona. Proprio nella struttura dorica, infatti, era in cura la donna 50enne che nel 2020 si è spenta, sconfitta da una terribile neoplasia al pancreas. Era in cura dalla professoressa Rossana Berardi e dai suoi collaboratori, il professor Riccardo Giampieri e il dottor Alessandro Bittoni.

«In occasione della mia Prima Comunione – spiega la piccola Luna - insieme a papà ed alle persone che mi vogliono bene, ho voluto dare un contributo alla ricerca, che grazie al gesto di mia mamma ora sta cercando di scacciare via questa brutta malattia e non farla tornare mai più». La famiglia Menzella vive al confine tra Marche e Abruzzo, in un paese che conta poche migliaia di abitanti dove si conoscono tutti. Raffaelle, marito di Susanna e padre di Luna, prosegue nel racconto della toccante storia. «La Professoressa Berardi - spiega papà raffaele - ci ha accolti nella Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona. La clinica oncologica così è diventata parte della nostra vita: i nostri riti, la nostra complicità più forte della disperazione, le ore interminabili nelle stanze e nei corridoi; il confronto con le storie altrettanto disperate di chi viveva il nostro stesso incubo, e per le quali Susanna aveva sempre una particolare sensibilità. Per raccogliere la sua eredità, con il supporto della professoressa Berardi, abbiamo voluto dare un contributo alle attività di ricerca della Clinica Oncologica, attraverso una raccolta fondi in occasione della Comunione di nostra figlia Luna».

