Ancona, la spiaggia del Passetto listata a lutto: Diego Cerusico morto a 50 anni

ANCONA - Ancona, e la zona del Passetto in particolare, in lutto per la morte di Diego Cerusico. Diego, 51 anni da compiere a fine mese, è stato trovato morto ieri a Osimo, nei locali di una ditta dove lavorava. Lo stavano cercando: da un po', infatti, non rispondeva alle chiamate. Diego era molto conosciuto alla spiaggia del Passetto, dove d'estate collaborava nello stabilimento balneare di famiglia, il "Valentino" del padre Caludio. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città: tanti i messaggi di affetto e rdoglio giuenti alla famiglia anche tramite i social.