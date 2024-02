Ancona, una litigata finisce con calci e pugni alla macchina: denunciato un 32enne in pieno centro

ANCONA Durante le prime ore della mattina di oggi (29 febbraio), la Polizia è intervenuta ad Ancona in corso Amendola per via di diverse segnalazioni circa un gruppo di giovanissimi, tra i 25 anni e 35 anni, che si stava divertendo a correre in modo chiassoso tra le auto in sosta.

L'intervento

I poliziotti procedevano all'identificazione di tutti i presenti e poi procedevano ad ascoltare uno dei litiganti. Si trattava di un uomo italiano di circa 40 anni il quale riferiva che, dopo aver effettuato la manovra per poter posteggiare il veicolo, notava un gruppo di ragazzi che correva tra le auto in sosta e successivamente giungeva un uomo di 32 anni che iniziava a prendere a calci e pugni il veicolo del quarantenne. Azioni interrotte solo con l'arrivo della polizia. Il 32enne dovrà rispondere di danneggiamento e ubriachezza molesta.