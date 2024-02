Tolentino, guida in stato di ebbrezza: sanzioni durante il weekend su tutto il territorio

TOLENTINO Nel corso dei controlli del weekend, i Carabinieri di Tolentino hanno trovato e denunciato un 23enne risultato positivo all'alcoltest con tasso di 0.6. Per lui è scattato il ritiro di patente.

Le altre sanzioni

Non si è trattato del solo provvedimento visto e considerato che, andando a ritroso per un incidente dell'11 febbraio, anche un altro uomo di 31 anni è stato punito con il ritiro della patente. Stesso discorso per un 50enne, a Loro Piceno, trovato con tassi di 1.10.